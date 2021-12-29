متخصصة: الملك أمنحتب الأول توفى في عمر الـ 35 بمرض فيروسي |فيديو

قالت الدكتورة سحر سليم أستاذ الأشعة بطب جامعة القاهرة، إنها تستخدم التكنولوجيا فيما يستفيد به المرضى، والحضارة.

وأضافت أستاذ الأشعة بطب جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، أنه تم الكشف عن أسرار لأول مرة عن مومياء الملك أمنحتب الأول بالأشعة المقطعية.

ولفتت إلى أن مومياء الملك أمنحتب الأول، هى جزء من مجموعة المومياوات الملكية المصرية، من المملكة الحديثة، والتى تم عملة مشروع لدراستهم فى 2005، برئاسة الدكتور زاهي حواس.

وأشارت إلى أن هناك دراسات من 2005 حتى اليوم، وتمت دراسة 40 مومياء ملكية، وأن الملك المميز هو مومياء الملك أمنحتب الأول.

ولفتت إلى أن الملك أمنحتب الأول، توفى وهو فى عمر الـ 35 عامًا، وذلك من خلال العظام و الأسنان، فجسد المومياء كانت سليمة، ومن الممكن أن يكون قد توفى بمرض فيروسي.

وكشفت أن مومياء الملك أمنحتب الأول، كانت مميزة، وكانت بـ اللفات التى توفيت بها، ولم يتم فتحها.