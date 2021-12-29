مدحت العدل يكشف أسباب تراجعه عن الترشح لانتخابات نادي الزمالك

انتقد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، التعصب الرياضي السائد في المجتمع، مرجعاً سببه للإعلام الرياضي قائلاً: "الإعلام الرياضي يدعم التعصب، والقنوات الرياضية العادية بتبيع تعصب".



وواصل: "فيه إعلام خاص بالنادي الاهلي وأخر للزمالك وتتناطح في بيع التعصب ولا يحدث ذلك في الخارج".

وحول أسباب تراجعه عن الترشح في انتخابات نادي الزمالك.

وقال في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن سبب تراجعه أن قرار ترشحه كان مشروطاً بعدم ترشح المستشار مرتضى منصور قائلاً: قلت لو ترشح مش هترشح".



وقاطعته الفنانة إلهام شاهين متساءلة : ليه مارشحتش نفسك أنت أكتر حد بيحب نادي الزمالك ؟ إيه المانع إن يبقى فيه أكثر من مرشح قوي ليرد: "أنا مؤمن إن الانتخابات داخل النادي تختلف عن خارجها في الشارع الناس بتختلف جوه النادي عن الخارج وأنا رأيي الشخصي إن أفضل شخص موجود ضمن المرشحين هو المستشار مرتضى منصور بغض النظر عن التجاوزات التي حدثت وأنا مش قابلها لكن ما شهده نادي الزمالك آخر خمس سنوات جدير أنه يخليه الأنسب ".