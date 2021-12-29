هاني شاكر يكشف سبب تأجيل حفله بمناسبة رأس السنة واستمرار حفلات أخرى.. فيديو

تحدث الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، عن عمل حفلات فى رأس السنة، رغم إلغاء الحفلات فى دول كثيرة، بالعالم بسبب فيروس كورونا و متحوراته، وقال :" كان لدى حفلة ولكن تم تأجيلها لأنها كانت فى قاعة مغلقة، ولكن الحفلات تتم فى الأماكن المفتوحة ولا توجد مشكلات بها".

وأضاف هانى شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، :" أنه لم يعلن ترشحه لـ رئاسة نادي الزمالك، وقال إن هذا الخبر غير صحيح".

وتابع "ربنا يقدرني على نقابة المهن الموسيقية، واقدر على تنظيف الشارع المصري من الأشياء التى تدمر المجتمع".

ولفت إلى أنه يسعى لعودة برامج الأطفال، وحصص الموسيقى مرة آخري، حتى يتعلم الأطفال كل شى جميل.

وتحدث

كما علق على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بسبب الفيديو المتداول لمغني المهرجانات مصطفى عنبة الذى غنى مع الفنان محمد منير.

وكشف هانى شاكر أن مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة تقدم لامتحان نقابة المهن الموسيقية ونجح في الإمتحان لذلك لا يوجد أي مشكلة فى الظهور أو الغناء.