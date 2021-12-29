تشيلسي يستضيف برايتون.. ومانشستر سيتي «ضيفاً ثقيلاً» على برينتفورد بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق تشيلسي نظيره برايتون، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 41 نقطة، خلف ليفربول الثاني بفارق الأهداف فقط.

بينما يأتي برايتون في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

واستعاد تشيلسي الثقة مجددا بفوزه على أستون فيلا في المباراة الماضية، بعدما حقق فوزا واحدا في آخر 4 مباريات، وتعادل في آخر مواجهتين، قبل مواجهة “الفيلانز” مما دق ناقوس الخطر، بعدما سيطر فريق المدرب توماس توخيل على الثلث الأول من المسابقة.

وفي الجولة ذاتها، يحل مانشستر سيتي الذي حسم لقب الشتاء للموسم الحالي، ضيفًا على نظيره برينتفورد، في تمام العاشرة والربع مساءً، على ملعب “جريفين بارك”.

ويدخل فريق الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتينيز بمعنويات مرتفعة، بعدما تغلب على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة (6-3)، مساء الأحد الماضي، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز السيتي صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة.