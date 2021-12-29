عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت .. شوبير يثير الجدل قبل إعلان قائمة منتخب مصر النهائية للأمم الإفريقية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل قبل ساعات من إعلان قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم المشاركة بكأس الأمم الإفريقية المقبلة .

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : “ صباح المفاجآت ” .

ومن المقرر أن يعلن كارلوس كيروش المدير الفني قائمة منتخب مصر النهائية لخوض كأس الأمم الإفريقية اليوم والتي ستشهد استبعاد 12 لاعبا من القائمة الأولية التي كان أعلن عنها من قبل والتي ضمت 40 لاعبا ، وسيتم اقتصارها إلى 28 لاعبا فقط وفقا للوائح المنظمة للبطولة .

وضمت قائمة منتخب مصر المبدئية المعلنة لخوض الأمم الإفريقية أمس 40 لاعبا وهم: محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بمنافسات الأمم الإفريقية والتي تضم كلا من نيجيريا، غينيا بيساو، السودان.

احمد شوبير منتخب مصر كأس الأمم الافريقية كارلوس كيروش كيروش

ترشيحاتنا

طقس غير مستقر| منخفض جوي يضرب الإسكندرية.. غدًا

مفاجآت .. شوبير يثير الجدل قبل إعلان قائمة منتخب مصر النهائية للأمم الإفريقية

حادثة غريبة.. القبض على لص بسبب زجاجة عطر في متجر شهير

الوزراء: مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

دور المقاصد الشرعية في تحقيق الاستقرار المجتمعي.. ندوة بفرع خريجي الأزهر بالمنوفية

الوزراء: مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

خانوا الأمانة .. القصة الكاملة لـ أزمة عقود شيكابالا في الزمالك

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

هل تهدد زلازل جزيرة كريت المتكررة مصر؟ .. مفاجأة غير متوقعة

وزير التعليم: استكمال ما تبقى من مناهج الترم الثاني لـ رابعة ابتدائي بعد الإجازة الصيفية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

كيروش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية .. اليوم

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ