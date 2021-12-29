مفاجآت .. شوبير يثير الجدل قبل إعلان قائمة منتخب مصر النهائية للأمم الإفريقية

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل قبل ساعات من إعلان قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم المشاركة بكأس الأمم الإفريقية المقبلة .

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : “ صباح المفاجآت ” .

ومن المقرر أن يعلن كارلوس كيروش المدير الفني قائمة منتخب مصر النهائية لخوض كأس الأمم الإفريقية اليوم والتي ستشهد استبعاد 12 لاعبا من القائمة الأولية التي كان أعلن عنها من قبل والتي ضمت 40 لاعبا ، وسيتم اقتصارها إلى 28 لاعبا فقط وفقا للوائح المنظمة للبطولة .

وضمت قائمة منتخب مصر المبدئية المعلنة لخوض الأمم الإفريقية أمس 40 لاعبا وهم: محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بمنافسات الأمم الإفريقية والتي تضم كلا من نيجيريا، غينيا بيساو، السودان.