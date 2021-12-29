شركة «جرافيتي» الصديقة للبيئة.. فورد موستنج E الكهربائية تتحول لسيارة أجرة بشوارع نيويورك

تحولت سيارة فورد موستنج ماك E الكهربائية إلى سيارة أجرة بشوارع ولاية نيويورك الأمريكية من خال شركة "جرافيتي" للنقل التي بدأت للتو في تقديم خدماتها لسكان وزائري المدينة التي لا تنام.

وفقا لموقع "أوتو ويك" المتخصص في السيارات، اكتست سيارات فورد موستنج الكهربائية باللون الأصفر، لون سيارات الأجرة بشوارع نيويورك، لتكون في خدمة المواطنين الذين سوق يستمتعون برحلتهم داخل سيارة ذات سقف بانورامي كبير وشاشة معلومات وترفيه مقاس 22 بوصة مثبتة لركاب المقاعد الخلفية للاستمتاع بوقتهم داخل المركبة.

سوف تكون أسعار الخدمة والتوصيل بسيارات فورد موستنج هي نفسها الأسعار التقليدية لسيارات الأجرة الأخرى داخل المدينة الساحرة، ويمكن حجز رحلة من خلال تطبيق إلكتروني e-hail للسيارات الصفراء.

قال موشيه كوهين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Gravity: "لقد صممنا أسطولنا لتكون سياراتنا التي تقدم الخدمة للمواطنين، ذكية ومزودة بالذكاء مع ضمان عوامل الراحة الكاملة والأمان والسلامة للركاب والسائق، سياراتنا هي الأكثر أمانا واستدامة على الطريق، نحن نقدم الأفضل على الإطلاق لعملائنا، وهو شيء بالطبع يسعد كل سكان نيويورك والزائرين أيضا، نحن من خلال أسطول مركباتنا الكهربائية نساعد في الحفاظ على نظافة نيويورك".

الجديد في شركة جرافيتي أن أسطولها كهربائي بالكامل ويقدم للعملاء أفخر وأفخم السيارات، ليس فقط فورد موستنج ماك E بل أيضا سيارات تسلا Y، الرائدة في عالم المركبات الكهربائية، التي من المتوقع أن تبدأ خدماتها على الطريق في القريب العاجل بعد الانتهاء من اختبارات السلامة والأمان.

