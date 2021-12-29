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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومي لثقافة الطفل يقيم يوم الأراجوز الشهري بالحديقة الثقافية

المركز القومي لثقافة
المركز القومي لثقافة الطفل

عقد المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف ، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يوم الأراجوز الشهري، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وهو اليوم الذي سيتم إقامته شهريا بناء على توصيات ملتقى الأراجوز الثالث والذي أقيم الشهر الماضي.

 

وبدأت الفعاليات، بعرض لخريجي مدرسة الأراجوز الذين قام بتدريبهم لاعب الأراجوز المخرج ناصر عبد التواب، وفنان ولاعب الأراجوز محمد عبد الفتاح، أعقبه عرض عرائس للفنانة رحمة محجوب، ثم عرض مسرحية "أراجوزا وأراجوزتا" أحدث إنتاجات المركز.

 

 

أعقبها ندوة حول فن الأراجوز وملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية تحدث فيها الشاعر أحمد زيدان وأ.محمد زناتي وأدار الندوة الباحث أحمد عبد العليم. 

وفي ختام الفعاليات قدمت فرقة كذالون للمسرح الأسود بقيادة المخرج شعبان أبو الفضل مجموعة من العروض الفنية المتنوعة. 

واختتم اليوم بتكريم لكل من شارك في إنجاح ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الثالث.

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