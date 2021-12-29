انهيار نيللى كريم من البكاء خلال ظهورها مع مايا دياب.. فيديو

تحل الفنانة نيللى كريم ومايا دياب على برنامج “بصراحة مع” الذى ظهرت فيه نيللى كريم منهارة من البكاء بعد حديثها عن والدها.

وقالت نيللى كريم خلال البرومو الخاص بالحلقة المقرر أن تعرض يوم الاثنين المقبل : “ كنت دائما أقول لو والدى كان موجودا فى حياتى كانت حاجات كثير اتغيرت”.

وأكدت نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد أنها بدأت ، تصوير مشاهدها في مسلسها الرمضاني " “فاتن أمل حربي" وهو اسم مؤقت للمسلسل .

وكشفت نيللي كريم عن أنها تصور مشاهدها في منطقة شبرا الخيمة ، حيث تجسد دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال الأحداث".

وقالت : سأقوم بالتصوير لمدة ثلاثة أيام ، على أن أحصل على إجازة أول يوم في بداية السنة الجديدة".

المسلسل بطولة نيللي كريم ، شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

أحدث ظهور لـ نيللي كريم:

ونشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت الفنانة نيللي كريم ، في الصورة وهي تستعرض رشاقتها، مما نال إعجاب متابعيها.