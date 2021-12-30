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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 30-12-2021، في محال الصاغة بدون مصنعية.


وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالآتي:

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24898 إلى 901
عيار 22823 إلى 826
عيار 21786 إلى 788
عيار 18674 إلى 675
عيار 14524 إلى 525
عيار 12449 إلى 450
الاونصة27,937 إلى 28,008
الجنيه الذهب6,288 إلى 6,304
الكيلو898,286 إلى 900,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الذهب اليوم عيار ٢١ سعر الجرام من عيار 18

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