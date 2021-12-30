تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 30-12-2021، في محال الصاغة بدون مصنعية.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالآتي:
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|898 إلى 901
|عيار 22
|823 إلى 826
|عيار 21
|786 إلى 788
|عيار 18
|674 إلى 675
|عيار 14
|524 إلى 525
|عيار 12
|449 إلى 450
|الاونصة
|27,937 إلى 28,008
|الجنيه الذهب
|6,288 إلى 6,304
|الكيلو
|898,286 إلى 900,571
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أسعار الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.