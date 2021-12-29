الموسكي والغورية يكتظان بهدايا وطقوس الكريسماس.. صور

رصدت عدسة صدي البلد استعدادات المحلات للاحتفالات برأس السنة، في عدد من مناطق القاهرة أبرزها الغورية و درب البرابرة والموسكي.

وظهرت تلك المظاهر من خلال عرض أشجار الكريسماس، والأنوار التي امتلأت في الشوارع، وظهر إقبال كثير من المواطنين علي أشجار الكريسماس للاحتفال الذي يعد له المصريون حتي يوم الجمعة.

يذكر أن تجولت كاميرا "صدى البلد" في شوارع مدينة دمنهور التي تزينت بهدايا الكريسماس، لرصد حركة البيع والشراء، ومدى إقبال المواطنين على محلات الهدايا في ظل استمرار جائحة كورونا .

ورصدت الكاميرا استعدادات المحلات للاحتفالات من خلال عرض أشجار الكريسماس بأحجام متعددة وأشكال مختلفة لتناسب جميع احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى عرض مجسمات لبابا نويل بأحجامها المختلفة وشجر الكريسماس، إلى جانب أنوار الزينة المتعددة الألوان والأحجام.

وقال عماد جفت، صاحب محل هدايا بمدينة دمنهور، إن احتفالات رأس السنة الميلادية من أهم المواسم لأصحاب محال الهدايا والزينة، بسبب زيادة الإقبال من الزبائن لشراء الهدايا والاستعداد للاحتفال برأس السنة الجديدة.

وأوضح عماد، أن محلات بيع الهدايا تستعد للاحتفالات منذ بداية شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيز جميع أنواع الهدايا والبدء في عرضها في المحلات مع نهاية الشهر، مضيفًا أن الهدايا تشمل شجرة الكريسماس وبابا نويل بأشكال جديدة وأحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى أنواع جديدة من هدايا الكريسماس.

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