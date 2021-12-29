لوكاكو وبوليسيتش يقودان تشيلسي ضد برايتون فى الدوري الإنجليزي

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه المستدعى للقاء برايتون اليوم الأربعاء ، في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: إدوارد ميندي
في الدفاع: أنطونيو روديجير—أندرياس كريستنسين- سيزار أزبليكويتا
في الوسط: ماسون ماونت- ماتيو كوفاسيتش- جورجينيو- رييس جيمس
في الهجوم: كريستيان بوليسيتش- روميلو لوكاكو- كالوم هودسون أودوي
ويحتل تشيلسي المركز الثالث بـ41 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، فيما يأتي برايتون في المركز الـ11 بـ23 نقطة.