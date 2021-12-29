الشوط الأول.. تشيلسي يتقدم على برايتون بهدف لوكاكو في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق تشيلسي على نظيره برايتون أند هاف ألبيون، بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف الشوط الوحيد المسجل حتى الآن جاء عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 28 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها ماسون ماونت.

وتعرض ريس جيمس الظهير الأيمن لتشيلسي للإصابة، ليتم استبداله بماركوس ألونسو في الدقيقة 27.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: أنطونيو روديجير—أندرياس كريستنسين- سيزار أزبليكويتا

في الوسط: ماسون ماونت- ماتيو كوفاسيتش- جورجينيو- رييس جيمس

في الهجوم: كريستيان بوليسيتش- روميلو لوكاكو- كالوم هودسون أودوي

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بـ41 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، فيما يأتي برايتون في المركز الـ11 بـ23 نقطة.