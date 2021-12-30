ثاني أيام ورشة الديكور السينمائي للمركز القومي للسينما.. صور

وسط حضور جماهيري كبير من الشباب أقام المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ، ثاني ايام الورشة المجانية للديكور السينمائي بمركز ثروت عكاشة الثقافي والذي يشرف عليه الكاتب والناقد "مجدي الشحري "، و يحاضر بالورشة مهندس الديكور "شادي العناني".

تقام الورشة بشكل مجاني للهواه و محبي الديكور السينمائي، و تحتوي المحاضرات على الجوانب الرئيسية لتصميم الديكور السينمائي و الإخراج الفني ، من تحليل السيناريو والتفسير ، إلى مهارات البحث ، وتطوير المفاهيم ، وأساليب التصميم ، وإيجاد طرق مثيرة للاهتمام لتقديم الأفكار والمواد المختلفة من ماتريال لبناء ديكورات للأفلام والمسلسلات والبرامج والإعلانات.

و تقام الورشة كدعم مقدم من المركز القومي للسينما لشباب السينمائيين و الموهوبين في المجال السينمائي،و الدعوه عامه للمشاركة بفعاليات الورشة و تقام بمقر مركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون أول الهرم بجوار سينما رادوبيس.

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