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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ثاني أيام ورشة الديكور السينمائي للمركز القومي للسينما.. صور

ورشة الديكور السينمائي
ورشة الديكور السينمائي

وسط حضور جماهيري كبير من الشباب أقام المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ، ثاني ايام الورشة المجانية للديكور السينمائي بمركز ثروت عكاشة الثقافي والذي يشرف عليه الكاتب والناقد "مجدي الشحري "، و يحاضر بالورشة مهندس الديكور "شادي العناني".

تقام الورشة بشكل مجاني للهواه و محبي الديكور السينمائي، و تحتوي المحاضرات على الجوانب الرئيسية لتصميم الديكور السينمائي و الإخراج الفني ، من تحليل السيناريو والتفسير ، إلى مهارات البحث ، وتطوير المفاهيم ، وأساليب التصميم ، وإيجاد طرق مثيرة للاهتمام لتقديم الأفكار والمواد المختلفة من ماتريال لبناء ديكورات للأفلام والمسلسلات والبرامج والإعلانات.

و تقام الورشة كدعم مقدم من المركز القومي للسينما لشباب السينمائيين و الموهوبين في المجال السينمائي،و الدعوه عامه للمشاركة بفعاليات الورشة و تقام بمقر مركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون أول الهرم بجوار سينما رادوبيس.

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المركز القومي للسينما السيناريست زينب عزيز السيناريست زينب عزيز السينما

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