ده ابني.. عبدالباسط حمودة: بحب عمر كمال

كشف نجم الغناء الشعبي المطرب عبدالباسط حمودة، عن رأيه في مطرب المهرجانات عمر كمال.ة

وقال عبدالباسط حمودة، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاربعاء، إنه أكن كل حب وتقدير للمطرب عمر كمال، قائلا :"بحب عمر كمال، ده ابني، ومش خبيث، وقلبة أبيض وطيب".



كشف نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، سر نجاحة في الغناء الشعبي، مؤكدا أنه تعلم الغناء في الشارع ووسط الناس.



وأضاف عبد الباسط حمودة، أنه "محبة الناس بالدنيا، ومهة الغناء بتقول كل المسرح قبل ما ياكلك، ولو انت دخلت بطيء هتخس ولازم تخطف الناس".



وتابع نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، أن هذا ما تعلمناه من نجوم الغناء الشعبي السابقين، وكانت الحياة جميلة في الغناء بالأفراح الشعبية".



وأكد نجم الغناء الشعبى، "الفرح الشعبي هو اللي علمني، وولاد البلد هما اللي علمونا والفرح كان بيشتغل في الشارع لحد الصبح، وكنت بشتغل 12 نمرة في اليوم وطول الليل".

