عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلن أنها ستتراجع عن إجراءات نووية بعد رفع العقوبات عنها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، إن طهران ستتراجع عن الإجراءات النووية التي اتخذتها ردا على خروج واشنطن من الاتفاق النووي بعد التحقق من رفع العقوبات عمليا على الأرض.

وأضاف باقري كني أن "مفاوضات فيينا ستستمر حتى يوم الخميس وبعدها ستتوقف لثلاثة أيام وتستأنف الاثنين القادم".

ونقلت وكالة الأبناء الإيرانية عن باقري كني أن "مراجعة مقترحات إيران بشأن التحقق والضمانات مدرجة على جدول الأعمال في مفاوضات فيينا، وجميع الوفود أكدت على أولوية بحث رفع العقوبات وآلية التحقق والضمانات".

إسرائيل: إيران على بعد 6 أسابيع من تصنيع قنبلة نووية

تقدم سريع..تطورات مفاجئة في المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين أعلن الاثنين الماضي أن محادثات على مستوى لجان الخبراء في مباحثات فيينا ستنعقد لبحث رفع العقوبات المفروضة على طهران ومقترحات الأخيرة بشأن مسألتي التحقق والضمانات.

وأكد على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على إيران، وتقديم ضمانات موضوعية وكافية من الجانب الآخر، خلال المفاوضات.

وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت، في مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة، ومجموعة الدول الست، (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
 

واشنطن ايران الولايات المتحدة الاتفاق النووي طهران مفاوضات فيينا مباحثات فيينا كبير المفاوضين الإيرانيين

موضوعات متعلقة

إسرائيل: إيران على بعد 6 أسابيع من تصنيع قنبلة نووية

تقدم سريع..تطورات مفاجئة في المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا

ترشيحاتنا

بايدن يطلب من المحكمة العليا النظر في سياسات ترامب الخاصة بالهجرة

ياسين: تحت أمر المنتخب في أي وقت.. وصلاح لا يتدخل في الأمور الفنية

الفن دمرني أوي| غادة عبد الرازق: كان نفسي أدخل السلك القضائي

فرجاني ساسي للزمالك: 250 ألف دولار مقابل التنازل عن القضية

محمد إبراهيم: سيراميكا يستهدف المربع الذهبي.. والزمالك أشرس هجوميا من الأهلي

إيران تؤكد تسليم تركيا 9 إيرانيين إلى جماعة سورية معارضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

عشان ترجع للساحة الفنية|حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ