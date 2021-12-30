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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليوم.. الأرصاد تحذر: عدم استقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والثلوج

أمطار رعدية
أمطار رعدية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم التنويه منذ بداية هذا الأسبوع، إلى عدم استقرار الأحوال الجوية بالبلاد، مشيرة إلى أن هذه الحالة تبدأ من اليوم، الخميس.

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن سبب هذه الحالة هو وجود منخفض متعمق في طبقات الجو العليا، على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض، ويتزامن معه وجود منخفض على سطح البحر المتوسط.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاطا للرياح، ويصحبها الرمال والأتربة، حيث تكون سرعة الرياح تتراوح بين 40 و50 كيلومترا في الساعة.

وأشارت منار غانم إلى أن ذلك بالإضافة إلى تكاثف السُحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، مثل: مطروح، والإسكندرية، والسلوم، وشمال الدلتا، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، ويصاحبها فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والرعدية على السواحل الشمالية، وقد يصاحبها سقوط الثلوج أيضاً.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غياب الشمس وقدوم الليل، تبدأ السُحب تتكاثف أيضاً على القاهرة الكُبرى، وجنوب الدلتا، ومدن القناة، وقد تكون متوسطة أو رعدية.

الأرصاد منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية إكسترا نيوز

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