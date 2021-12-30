عوض تاج الدين: وصول المطعمين ضد كورونا لـ 60 مليون قريبا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تخطت مستهدفها من عمليات التلقيح ضد كورونا، موضحًا: "كنا نتمنى تطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية العام الحالي، لكننا تخطينا هذا الرقم بكثير .. قريب هنوصل لـ60 مليون مواطن".

وأكد تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "عدد كبير من المواطنين لم يحصلوا على التطعيم فقط، لكننا لقّحنا عددا كبيرًا من كبير السن، ونوفر التطعيم لنصف مليون مواطن يوميا في المتوسط، وهناك إقبال كبير، وكل الانواع موجودة وتدفق اللقاحات مازال مستمر".

ووجه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، رسالة للمواطنين الخائفين من الحصول على اللقاحات، قائلا: "وفرنا التطعيمات لملايين المواطنين، ولم تظهر أي أثار جانبية خطيرة تؤثر على عملية التلقيح أو التطعيم".

وأردف محمد عوض تاج الدين، أن قارة أفريقيا بها 53 دولة، يقطنها أكثر من 1.4 مليار نسمة، ونسبة التلقيح لم تزد في المتوسط عن 7.5%: "طالما كان هناك دول نسبة التلقيح قليلة جدا، فإن العالم لن يكون في أمان، لأن العالم قرية مفتوحة والجميع يسافرون ويتنقلون، ويمكن أن تنتقل العدوى إلى الدول الأكثر حصولا على التلقيح، وبالتالي فإن منظمة الصحة العالمية تسعى إلى حصول الدول على كميات مناسبة من اللقاحات".



