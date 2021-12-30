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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرم الشيخ تتزين لاستقبال ليلة رأس السنة

فودة يتفقد استعداد
فودة يتفقد استعداد الكريسماس

تزينت مدينة شرم الشيخ لاستقبال ليلة رأس السنة ٢٠٢٢ واستعدت الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ لاستقبال ليلة رأس السنة بالحفلات الساهرة التي نظمتها الفنادق للسائحين و النزلاء وقد أضاءت الفنادق والمنتجعات السياحية الأضواء بمجسمات بابا نويل وعربة أعياد الميلاد التي  وقد انتشرت الزينات في كل مكان بشرم الشيخ .

وقالت مصادر بغرفة المنشآت الفندقية إن الاشغالات السياحية تعدت الـ٨٠ ٪  من مختلف الجنسيات وسط إقبال كبير علي قضاء أعياد الكريسماس بشرم الشيخ .

وفي سياق متصل قام اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية في منطقة سوهو اسكوير السياحية وتفقد الاستعدادات للاحتفال بليلة رأس السنة والكريسماس، وقال المحافظ :" الحمد لله الذي أزاح غمة جائحة كورونا  وحفظ مصر ورئيسها المخلص " .

شدد المحافظ علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بجميع الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية، خلال الاحتفال .
والتقي  محافظ جنوب سيناء  بالسائحين بمختلف جنسياتهم إيطاليين وروس وأوكران وكروات وجنسيات أخرى وقدم لهم التهنئة  بالكريسماس وأعياد الميلاد المجيد واستمع المحافظ لآراء السياح  ومقترحاتهم خلال زيارتهم لمدينة شرم الشيخ.

وأعرب  السائحون بمختلف جنسياتهم عن سعادتهم البالغة بوجودهم بشرم الشيخ والاحتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد المجيد معربين عن إعجابهم الشديد بالطقس الدافئ اللطيف و الاضاءات المبهرة والنظافة والأمان وحسن المعاملة و حرصوا علي التقاط الصور التذكارية خلال زيارتهم للمدينة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد  محافظ جنوب سيناء إن  جميع الفنادق  أتمت  استعداداتها للاحتفال بالعام الجديد كما أضاءت الميادين العامة فى كل أرجاء المدينة انوارها وقامت المحافظة برفع درجات الاستعداد بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام وربطها مع مراكز العمليات بالمدن السياحية طوال فترة الاحتفالات 
اقرأ أيضا : 
جنوب سيناء قبلة السياحة الأردنية والعراقية 
 

الكريسماس

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الكريسماس

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مدينة شرم الشيخ ليلة رأس السنة غرفة المنشات الفندقية محافظ جنوب سيناء منطقة سوهو اسكوير رأس السنة والكريسماس جائحة كورونا

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