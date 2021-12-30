التنمية المحلية: أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ولا تجمعات للمياه

أكد اللواء محمود شعراوى استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

وتابعت وزارة التنمية المحلية تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار عَلِي عدد من محافظات الجمهورية اليوم .

وأشار تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة الى تعرض محافظات الإسكندرية وكفرالشيخ و القليوبية و الغربية والجيزة لأمطار خفيفة ولا توجد تجمعات أمطار، و استمرار فتح ميناء الاسكندرية أمام حركة الصيد والملاحة ، كما توقفت الأمطار فى محافظة مطروح وأعلنت المحافظة توقف الدراسة أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين بسبب سوء حالة الطقس، فيما تشهد باقي المحافظات طقس شتوى شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات ، وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة .

كما شدد اللواء شعراوى على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

و وجه الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.