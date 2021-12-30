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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"المحامين" تغلق سيستم الأسنان بمشروع العلاج على مستوى الجمهورية

نقيب المحامين
نقيب المحامين

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا إداريًا بغلق سيستم الأسنان بمشروع علاج النقابة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد الإطلاع على قانون العمل واللائحة الداخلية، وعلى ما عرضه محمد فزاع عضو المجلس القائم بأعمال لجنة العلاج.

 

وجاء نص القرار كالتالي: “قرار إداري.. بعد الاطلاع على قانون المحاماة وبعد الإطلاع على قانون العمل واللائحة الداخلية وعلى ما عرضه محمد فزاع عضو المجلس القائم بأعمال لجنة العلاج، قررنا غلق سيستم الأسنان على مستوى الجمهورية، وعلى المهندس محمد صبحي إخطاره لغلق السيستم”.

 

وقال محمد فزاع عضو مجلس نقابة المحامين، أنه سيتم غلق سيستم الأسنان على مستوى الجمهورية بنقابة المحامين يومي الخميس والجمعة، وسيتم فتحه من جديد يوم السبت مع بداية العام الجديد، ولذلك لتنظيم العمل ولعدم التلاعب.

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