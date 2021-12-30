استعدادا للأولمبياد الشتوية.. الصين تستعين بماكينات متطورة لتغطية أماكن التزلج بالثلوج ..فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض ماكينات لإنتاج الثلج الاصطناعي في بكين قبل أسابيع من الألعاب الأولمبية الشتوية.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الفترة من 4 إلى 20 فبراير المقبل بشكل شبه كامل على الثلج الاصطناعي، ويعود ذلك إلى أنها تقام في واحدة من أكثر المناطق جفافاً في الصين.

وأشار تقرير "يورونيوز"، إلى أن المنظمين يتسابقون قبل 5 أسابيع فقط من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية على تغطية أماكن التزلج بثلج اصطناعي عالي الجودة وهي مهمة تعد بالنسبة للمعنيين ضخمة ومعقدة، أما النقاد فيرون أنها غير مستدامة بيئياً.

وتابع أنه بحسب المعنيين يجب أن يلبي هذا الثلج المعايير المطلوبة بدقة، من حجم الجسيمات المائية ومحتوياته والصلابة المناسبة التي تحتاجها أماكن المسابقات المختلفة.