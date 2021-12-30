عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ممنوعات وعقوبات.. نصائح لطلاب الجامعات مع انطلاق الامتحانات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس ، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول التي بدأت اليوم من المقرر أن تنتهي في الخميس الموافق  ٣ فبراير ٢٠٢٢ برعاية رئيس الجامعة ونائبه وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وفق القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات طبقا للوائح الداخلية للكليات والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.


وأكد على تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية، موضحا أنه تم التشديد على الطلاب بضرورة إبراز ما يفيد تلقيهم التطعيم ضد فيروس "كوفيد ١٩" حيث توفر الكلية وحدة طبية متكاملة بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة متواجدين يوميا قبل شهر من بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن، كما يشترط على المراقبين وهيئة الامتحانات أن يكونوا قد تلقوا اللقاح أيضا ، وفقا لقرار  رئيس الجامعة.


وأشاد عميد الكلية بالجهود التى يقوم بها جميع الادارات المسئولة عن الامتحانات في سرعة الانجاز  في الاستعدادات، خاصة نشر الجداول وأرقام الجلوس وأماكن اللجان على صفحة الكلية وفي الأماكن المخصصة للإعلان بالكلية .  

 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه من المقرر أن تجرى الامتحانات على مدار ( ٥ ) فترات يوميا بدءا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا ، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة وتفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.


كما تم التأكيد علي تنظيم الطلاب داخل اللجان بنصف طاقاتها الاستعابية لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعى بين الطلاب ، وكذلك التشديد على ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للكمامة ومنع تبادل الأدوات الكتابية ، مع توفير الكحول والمطهرات لمواجهة انتشار الفيروس  .

 

ونوهت الي الالتزام بمواعيد الامتحانات علما  بأنه لن يسمح لدخول الطلاب اللجان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الامتحان .

 

وكشف الدكتور احمد جلال  عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس  المحظورات داخل لجان الامتحانات الفصل الدراسي الاول وهي كالآتي:

-.يحظر دخول اللجنة بالمحمول او اي اجهزة اتصال ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان 
- لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة 
- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .
- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان 
- يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت ادائه الامتحان 
- لن يسمح بدخول اي كتب او مذكرات او أوراق ذات صلة بالامتحان 
- يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا 

- اثباب الطالب تلقيه لقاح كورونا 

ترشيحاتنا

هوندا تطرح نسختها سيتي 2022 بهذا السعر .. صور

قنبلة موقوتة .. تمدد الأوعية الدموية في الدماغ وعلاج جوهري بتقنية جديدة

جوزي عايزني أجاري مديره في علاقة علشان الترقية.. مبروك عطية: فساد وقلة دين

بعد قاضية الأهلي.. الرجاء يواصل المعاناة في الوقت القاتل بالدوري المغربي

ريال مدريد يعلن إصابة لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

بعد قصة حب انتهت بزواج 15 سنة.. ابن الفيوم يطلق زوجته أمينة الإيطالية في بث مباشر "فيديو"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

الذروة وحبات البرد .. تحذير جديد من الأرصاد لـ طقس الساعات المقبلة

وسائل إعلام سعودية: لا نية لفرض حظر التجول بسبب كورونا

نقل مصطفى قمر للمستشفى في حادث بـ 6 أكتوبر .. شاهد

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع مساء اليوم.. تفاصيل

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

3.9 مليون دولار .. كم يتقاضى علي معلول في الثانية الواحدة؟

حصاد 2021.. أشهر صور اجتذبت أنظار العالم.. مشهدان من مصر بين الأبرز.. ونصيب الأسد للكوارث

البابور.. وأجمل ذكريات الماضي في تحضير الطعام ولمة الدفء بالشتاء| نوستالجيا

فيديو

بعد قصة حب انتهت بزواج 15 سنة.. ابن الفيوم يطلق زوجته أمينة الإيطالية في بث مباشر "فيديو"

لعشاق الرومانسية والأجواء الاحتفالية.. نرشح لكم 5 أفلام أجنبية لمشاهدتها في ليلة رأس السنة

don't look up.. فيلم نتفليكس الجديد يحصد مشاهدات عالية ويثير الجدل

مطروحة بالفعل داخله.. قصة خبر اعتزال تامر حسني

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ