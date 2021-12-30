ممنوعات وعقوبات.. نصائح لطلاب الجامعات مع انطلاق الامتحانات

قال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس ، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول التي بدأت اليوم من المقرر أن تنتهي في الخميس الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٢ برعاية رئيس الجامعة ونائبه وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وفق القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات طبقا للوائح الداخلية للكليات والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.



وأكد على تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية، موضحا أنه تم التشديد على الطلاب بضرورة إبراز ما يفيد تلقيهم التطعيم ضد فيروس "كوفيد ١٩" حيث توفر الكلية وحدة طبية متكاملة بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة متواجدين يوميا قبل شهر من بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن، كما يشترط على المراقبين وهيئة الامتحانات أن يكونوا قد تلقوا اللقاح أيضا ، وفقا لقرار رئيس الجامعة.



وأشاد عميد الكلية بالجهود التى يقوم بها جميع الادارات المسئولة عن الامتحانات في سرعة الانجاز في الاستعدادات، خاصة نشر الجداول وأرقام الجلوس وأماكن اللجان على صفحة الكلية وفي الأماكن المخصصة للإعلان بالكلية .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه من المقرر أن تجرى الامتحانات على مدار ( ٥ ) فترات يوميا بدءا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا ، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة وتفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.



كما تم التأكيد علي تنظيم الطلاب داخل اللجان بنصف طاقاتها الاستعابية لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعى بين الطلاب ، وكذلك التشديد على ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للكمامة ومنع تبادل الأدوات الكتابية ، مع توفير الكحول والمطهرات لمواجهة انتشار الفيروس .

ونوهت الي الالتزام بمواعيد الامتحانات علما بأنه لن يسمح لدخول الطلاب اللجان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الامتحان .

وكشف الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس المحظورات داخل لجان الامتحانات الفصل الدراسي الاول وهي كالآتي:

-.يحظر دخول اللجنة بالمحمول او اي اجهزة اتصال ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان

- لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان

- يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت ادائه الامتحان

- لن يسمح بدخول اي كتب او مذكرات او أوراق ذات صلة بالامتحان

- يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا

- اثباب الطالب تلقيه لقاح كورونا