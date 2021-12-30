عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

الكاتب محمود البكري
الكاتب محمود البكري

الزراعة هي ثروتنا الأهم، وهي أحد قطاعات الاقتصاد القومي المصري والتي لها دور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الخدمات اللازمة للعديد من الصناعات الهامة، كما تساهم الصادرات الزراعية في تحسين ميزان المدفوعات.


ورغم ذلك، باتت قضية التعديات على الأراضي الزراعية وخاصة بعد أحداث يناير 2011 ، واقعًا نراه في كل قطاعات ريفنا في طول مصر وعرضها، ووفقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، فإن إجمالي تعديات البناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2015 وحتى مايو 2018 بلغ مليوناً و872 حالة تعدٍ على مساحة 83 ألف فدان و474 فدانا.
  
ولا شك أنه إذا استمرت وتيرة التعديات على ما هي عليه الآن، فإننا سنفقد معظم الأراضي الزراعية القديمة خلال 40 عامًا فقط ، والتي تتراوح ما بين 4 إلى 5 ملايين فدان، مما يؤثر على الأمن الغذائي والقطاع الزراعي المصري.


  وهذا الأمر، أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأسبوع الماضي خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بالصعيد، حيث شدد على ضرورة رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه على مدار 60 أو 70 سنة كان يتم البناء على تلك الأراضي رغم محدودية الأرض المتاحة ورغم أن محافظات الصعيد لديها أراض صحراوية ممتدة تسمح بالبناء وبالتالي الاحتفاظ بالأراضي الزراعية.
  
وبرغم ما شهدته مصر منذ ولاية الرئيس السيسي، من إطلاق عدد من مشروعات التنمية الزراعية العملاقة.. ومن أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المائة ألف صوبة، وإحياء مشروعات التنمية الزراعية في توشكي وشمال سيناء، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والاستزراع السمكي ... إلا أن هذه الجهود والمشروعات لم يصاحبها رسائل توعوية للمزارع والفلاح ، أو تقديم خدمات إرشادية كافية للمزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي ، أو تغطية قضايا التنمية المستدامة والقضايا الزراعية.
  
فالوعي لا بد أن يسبق أي عملية إنتاجية سواء صناعية أو زراعية ، كون الوعي يعني معرفة الاحتياجات وتقدير المخاطر ومعرفة الحلول في حال ظهور هذه المخاطر، والجانب الأهم أيضًا من الوعي الزراعي تبدأ في معرفة طبيعة التربة وتكوينها المعدني، ومعرفة حاجتها من الأسمدة ونوعية الأسمدة التي تكون مساعدة لهذه الأرض ولا تضر بها.


 أتذكر دائمًا البرنامج الدرامي "سر الأرض" الذي كان يعرضه التليفزيون المصري ، خلال فترة التسعينيات ، وكم الرسائل التوعوية التي كان يقدمها للمزارع والفلاح والمهتمين بالشأن الزراعي ، في سياق درامي بسيط يحتوي على معلومات صحيحة ودقيقة تحت إشراف إدارة الإرشاد في وزارة الزراعة .
  
وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على غياب "سر الأرض "عن المشاهد المصري ، لم يتم التفكير حتى الآن في برنامج مشابه يعيد إحياء الوعي الزراعي ويقدم الإرشاد والتوجيه بالقضايا الزراعية المختلفة وقضايا التنمية المستدامة ، ونشر التوصيات الفنية الخاصة بالمحاصيل الزراعية المختلفة.
 
أعلم أن هناك قناة تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "قناة مصر الزراعية" وتم تكريمها منذ أيام من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" لدورها في نشر الوعي وتقديم الخدمات الارشادية للمزارعين والمربين والمهتمين بالشأن الزراعي .. ولكن الحقيقة لم أتابعها ولم تصادفني مرة واحدة في قائمة القنوات التي تظهر مع الريسفير .
  
ولذلك فإنني أطالب بإنتاج برامج مشابهة لـ "سر الأرض" تذاع على قنوات التليفزيون المصري المختلفة ، والقنوات الفضائية ، والراديو ، وكذلك إعادة هيكلة "قناة مصر الزراعية" وإعادة النظر في برامجها وأهدافها .. هذا بجانب قيام إدارة الإرشاد بوزارة الزراعة بإعداد ونشر رسائل توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، فضلًا عن الدور المهم الذي يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي الزراعي في كل قرى ونجوع مصر والتوعية ضد مخاطر التعديات على الأراضي الزراعية وتهديد الأمن الغذائي .

ترشيحاتنا

ليستر سيتي يكشف تفاصيل إصابة جيمي فاردي

مفيد فوزي: كنت مهاجر كندا وبعت الشقة والعربية وتراجعت بسبب الرئيس السيسي|فيديو

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي.. رونالدو وكافاني في الهجوم

إنجازات الدبلوماسية 2021 .. مصر والولايات المتحدة شراكة أقوى من أى وقت مضى

طرق خاصة للإسعاف..تفاصيل أول مستشفى داخل المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

بـ ماء الاستحمام .. سخان كهربائي يكتب نهاية عروسين في الفيوم

حاول منع سرقة بالإكراه.. ضبط المتهمين بقتل شهيد الشهامة في الدقهلية

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكريسماس وشجرة عيد الميلاد.. إلى ماذا ترمز الألوان والجرس والنجمة؟

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

3.9 مليون دولار .. كم يتقاضى علي معلول في الثانية الواحدة؟

حصاد 2021.. أشهر صور اجتذبت أنظار العالم.. مشهدان من مصر بين الأبرز.. ونصيب الأسد للكوارث

فيديو

خيانة زوجية.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد الانفصال "فيديو"

بعد قصة حب انتهت بزواج 15 سنة.. ابن الفيوم يطلق زوجته أمينة الإيطالية في بث مباشر "فيديو"

لعشاق الرومانسية والأجواء الاحتفالية.. نرشح لكم 5 أفلام أجنبية لمشاهدتها في ليلة رأس السنة

don't look up.. فيلم نتفليكس الجديد يحصد مشاهدات عالية ويثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ