تقع على 9 آلاف فدان.. غرب قنا مدينة عالمية على أرض مصرية

تستوعب نصف مليون نسمة..

مواصفات عالمية ومزايا فريدة تتمتع بها مدينة غرب قنا ، الواقعة غرب نهر النيل بعاصمة المحافظة، لتلفت انتباه الجميع بجمال وروعة تصميمها ، فالمدينة التى تنتمى لمدن الجيل الرابع ، تتمتع بموقع جغرافى زاد من أهميتها ، حيث تقع على طريق يربط بين مدينتى قنا و نجع حمادى، وعلى مقربة من مدينة الوقف ، وعلى طريق سريع لا تنقطع عنه المواصلات خاصة بعد أعمال الازدواج التى غيرت معالم الطريق.

مدينة غرب قنا ، شهدت منذ أيام افتتاح 30 عمارة سكنية تضم 720 وحدة سكنية بنظام الإسكان الاجتماعى، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر الفيديو كونفرانس ، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة أسوان، ضمن أسبوع الصعيد، لتكون هذه الوحدات نواة خير لبقية الوحدات السكنية المقرر الانتهاء منها خلال فترات قريبة .

تقع مدينة غرب قنا ، على مساحة 8971 فدانا على طريق قنا- نجع حمادى الصحراوى الغربى ، بصحراء قرية الترامسة و على مسافة 5 كيلو متر من مدينة قنا عاصمة المحافظة، و مخطط لها أن تستوعب أكثر من نصف مليون نسمة بما يعادل 16% من سكان محافظة قنا ، بعد اكتمال جميع مراحلها السكنية، فضلاً عن المنشآت الأخرى التى تستهدف تقديم خدمات جديدة لسكان محافظة قنا، على رأسها المدينة الطبية المزمع إقامتها على مساحة كبيرة داخل المدينة.

تعد مدينة غرب قنا مجتمعا عمرانيا متكاملا جاذبا للسكان والفرص الاستثمارية، لما تتمتع بها من مزايا، جعلتها فى منطقة تتوسط المناطق الصناعية ومطار سوهاج وعلى مسافة ليست ببعيدة من محافظة الأقصر، فضلاً عن تنوع وحداتها السكنية ما بين عمارات إسكان اجتماعي، وسكن مصر، وفيلات سكنية، مراكز تجارية، و مبانى خدمية وترفيهية .

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، تقع مدينة غرب قنا على مساحة 8971 فدان بطريق قنا- نجع حمادى الصحراوى الغربى بمسافة 8 كم 2، وتضم 136 عمارة اسكان اجتماعي بإجمالي 254 وحدة سكنية، تم الاستلام الابتدائي لـ30 عمارة، ومتوقع الانتهاء من 106 عمارة أخرى خلال فترة قريبة ، كما تشتمل المدينة على 30 عمارة سكن مصر، جاري تنفيذهم بإجمالي 720 وحدة سكنية ، كما تقع المدينة على شبكة طرق إقليمية بالقرب من مدينة قنا بمسافة 5 كم2، ومخطط لها استيعاب 550 ألف نسمة.

و تابع محافظ قنا ، كما تمثل مدينة غرب قنا مجتمع عمراني متكامل جاذب للسكان و الفرص الاستثمارية ، كونها تشمل عمارات إسكان اجتماعي، و سكن مصر ، و فيلات سكنية، مراكز تجارية، و مباني خدمية وترفيهية، بما يضمن حياة كريمة و آمنه لأبناء محافظة قنا، فضلاً عن أنها تمثل إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التي تراعى الاشتراطات الصحية والبيئية، وهى ضمن مجموعة مشروعات قومية صدر قرار بإنشائها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم الانتهاء من التشطيبات النهائية ، لـ ٣٠ عمارة سكنية تضم ٧٢٠ وحدة سكنية إسكان اجتماعي بتكلفة إجمالية١٥١مليون جنيه، مع تمهيد الطرق المؤدية للمدينة و التقاطعات داخلها، لتيسير عملية التنقل بين قطاعات المدينة و أحيائها المختلفة ، لافتاً إلي توافر مراكز خدمات بمنطقة الإسكان الاجتماعية تشتمل على سوق تجاري بمساحة970 متر مربع بتكلفة حوالى 1.8 مليون جنيه، ومبنى حضانة بمساحة 1374 م2 بتكلفة 2.6 مليون جنيه ، وملعب ثلاثى بمساحة 3134م2 بتكلفة حوالى 3 مليون جنيه، و مبنى مدرسة تعليم أساسى بواقع 43 فصل على مساحة 7805 م2 بتكلفة حوالى 27 مليون جنيه، و وحدة صحية بمساحة 942 م2 بتكلفة حوالى5 مليون جنيه، و وحدة إطفاء بحوالى5 مليون جنيه، و جاري تنفيذ قسم شرطة بمساحة 3600 م2 بتكلفه 7.5 مليون جنيه.

و قال المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، المدينة من مدن الجيل الرابع التى صدر قرار بإنشائها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 1/3/2018 على مساحة 8971 ، نفذنا بنية أساسية على مساحة 1400 فدان بتكلفة مالية مليار و 100 مليون جنيه تشتمل على خطوط مياه و صرف صحى وكهرباء و رى وطرق ، بالإضافة لمحطة مياه قدرة 34 ألف متر مكعب يومياً وخط ناقل بطول 8200 متر و مأخذ على نهر النيل بقرية الترامسة.

و أضاف عبدالرشيد ، كما تم إنشاء منطقة شبكات كهرباء على مساحة 430 فدان لخدمة مناطق الإسكان بالمدينة ، حيث تضم المدينة 3264 وحدة اسكان اجتماعى ، تم الانتهاء من 720 وحدة وجارى 2544 وحدة خلال الفترة القادمة، كما يجرى تنفيذ سكن مصر بواقع30 عمارة تضم 720 وحدة سكنية بتكلفة 216 مليون جنيه، إضافة لتنفيذ 7 مبانى خدمات "نقطة شرطة، نقطة إطفاء، مدرسة تعليم أساسى تضم 42 فصل، ملعب ثلاثى، وحدة صحية، حضانة، و أسواق تجارية بواقع 8 وحدات ".

مدينة غرب قنا

مدينة غرب قنا

مدينة غرب قنا

مدينة غرب قنا

مدينة غرب قنا

مدينة غرب قنا

مدينة غرب قنا

مدينة غرب قنا