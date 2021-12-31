"زيني المنزل والبسي هدوم جديدة".. طرق الاحتفال برأس السنة في المنزل

مع اقتراب حلول العام الجديد 2022، أصبح الجميع في مزاج احتفالي ولكن بتخوف بسبب متحور أوميكرون الذي تسبب الرعب والخوف في العالم بأكمله.

إن الارتفاع السريع في عدد حالات كورونا COVID-19 هو دليل على أن الفيروس شديد العدوى، لذلك يجب توخي الحذر عند الأحتفال برأس السنة الجديدة.

طرق الإحتفال برأس السنة الجديدة

1- احرص على تجنب التجمعات الاجتماعية ، وعدم استضافة الحفلات الداخلية ، والامتناع عن زيارة الأماكن المزدحمة.

2-قم بتنظيم حفلات خاصة منخفضة المستوى في المنزل واشرك فقط أولئك الذين يعيشون معك، وبقدر ما ستفوتك الأنشطة الخارجية، استمتع بليلة فيلم واستمتع بمشاهدة العروض الجديدة.

3- ارتدي أفضل الفساتين والأزياء وكن أكثر جاذبية، زينوا منازلكم وأضيئوها، سيكون هذا أيضًا وقتًا رائعًا للاحتفال مع عائلتك.

