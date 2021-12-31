عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأول مرة في العالم .. رجل مشلول يشارك تغريدة على تويتر باستخدام دماغه فقط

رجل مشلول يشارك أول
رجل مشلول يشارك أول تغريدة في العالم باستخدام دماغه فقط

لأول مرة في العالم، شارك رجل مشلول تغريدة على موقع تويتر عبر التفكير المباشر من عقله، بفضل زرع شريحة كمبيوتر صغيرة في دماغه بحجم مشبك الورق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تمكن الأسترالى فيليب أوكيف Philip O'Keefe، البالغ من العمر 62 عاما، من نشر تغريدة فكرية مباشرة على تويتر، عبر واجهة كمبيوتر دماغية طورتها شركة سينكرون Synchron الناشئة في مجال التكنولوجيا.

لهذا السبب.. تويتر تستحوذ على تطبيق التراسل المطور "Quill"

تويتر يفرض قيوداً على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو .. خبير يوضح السبب

 

 

رجل مشلول يشارك أول تغريدة في العالم باستخدام دماغه فقط


وساعدت التكنولوجيا العصبية الجديدة، فيليب الذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، على تأليف ونشر التغريدة على موقع تويتر بمجرد التفكير فيها، وهي تعد المشاركة الأولى من نوعها في العالم، وباستخدام الشريحة العصبية شارك أوكيف 7 تغريدات أخرى، على حساب الرئيس التنفيذي لشركة سينكرون، توماس أووكسلي.

وبواسطة الشريحة العصبية المسماة Stentrode، التي تم زرعها لأول مرة في أبريل من العام الماضي 2020،  تمكن أوكيف من التواصل مع أحبائه وزملائه عبر البريد الإلكتروني، ولعب ألعاب إلكترونية بسيطة مثل أوراق اللعب الشهيرة Solitaire، بالإضافة إلى المشاركة بنشاط في استشاراته ومشاريعه التجارية الأخرى.

The Synchron team uses blood vessels as a natural highway to the brain, which are laced with sensors that record activity. The Stentrode device implanted in the brain measures 40mm in length
الشريحة العصبية المسماة Stentrode

واستغرق زرع الشريحة 4 ساعات فقط، والتي سمحت لأوكيف بمزامنة الاتصال المباشر بين العقل البشري والكمبيوتر بدون الحاجة إلى الكتابة أو التحدث، وقد حصل على واجهة كمبيوتر الدماغ في أبريل 2020 بعد الشلل التدريجي الناجم عن مرض ALS الذي جعله غير قادر على الانخراط في العمل أو الأنشطة المستقلة الأخرى.

وعلق أوكيف على استخدامه التكنولوجيا الجديدة: "إنه لا حاجة لاستخدام مفاتيح الكمبيوتر أو النطق بالكلمات، فهذه التغريدة ألفتها فقط من خلال التفكير فيها".


وقال أوكيف بعد استخدام شريحة Stentrode: "عندما سمعت لأول مرة عن هذه التكنولوجيا، كنت أعرف مدى الاستقلالية التي يمكن أن تعيدها لي"، وأضاف: "إنه نظام مذهل، يشبه تعلم ركوب الدراجة، الأمر يتطلب تدريبا، ولكن بمجرد أن تتعود عليه، يصبح الأمر طبيعيا".

تويتر رجل مشلول تغريده Stentrode شريحة عصبية موقع تويتر شريحة كمبيوتر

موضوعات متعلقة

Tecno تعلن إطلاق هاتف أندرويد رخيص الثمن بإمكانيات مميزة

تجاوز 48 ألف جنيه .. هواوي تبيع إصدارا خاصا من هاتفها الخارق

تعمل مع هواتف أندرويد.. آبل تحتفل بالعام الجديد بسماعة لاسلكية مميزة

شاومي تطلق هاتفا رائدا بإعدادات كاميرا جبارة

ترشيحاتنا

المطرب عز الأسطول: شعرت برهبة عندما قمت بالغناء أمام الرئيس السيسي باحتفالية طريق الكباش.. فيديو

عز الأسطول : بداياتي في الغناء منذ عام 1997..والموسيقار نادر عباسي اكتشفني..فيديو

مانشستر يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي

الجامع الأزهر يستقبل شعائر خطبة الجمعة الأخيرة من عام 2021

أنغام تكشف إمكانية زواجها مرة أخرى وتؤكد: بحب يقولولى يا نونو

عز الأسطول: لا أؤمن بمطربي المهرجانات.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

الطقس الان .. الأرصاد تحذر المواطنين: سحب رعدية وأمطار غزيرة

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحالف مع إبليس.. هل تعرف أقوى ملوك الأرض الذي قتلته بعوضة؟

الكريسماس وشجرة عيد الميلاد.. إلى ماذا ترمز الألوان والجرس والنجمة؟

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

3.9 مليون دولار .. كم يتقاضى علي معلول في الثانية الواحدة؟

فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

فيديو جراف.. 4.5 جنيه.. تعرف على حقيقة وجود علاج يخلص من إدمان الترامادول

خيانة زوجية.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد الانفصال "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ