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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبد الفتاح: الحكام حصلوا على رخصة الفار دون تدريب كافي

صدى البلد

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري أن الحكام المصريين بحاجة للتطوير و تلقي محاضرات نظرية وعملية لتطوير الأداء في الملاعب .

 

 

وأضاف في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن عند توليه المسؤولية قام بإجراء اختبارات فنية ولياقة بدنية للحكام ولكنه اكتشف أن 10% فقط هم من يصلحوا للتحكيم والباقى غير جاهز مشددا أن ملف التحكيم  موضحا أن ملف التحكيم كان به العديد من المشاكل .

 

وتابع أن يحرص على الدفع بحكام جدد كل فتره من أجل خلق حالة تنافسية وتطوير التحكيم مشددا أنه يدير اللجنة بديموقراطية شديدة. 

وأكمل أن هناك حكاما حصلوا على رخصة الفار علي الرغم من عدم تلقيهم التدريب الكافي وعدم صلاحيتهم للأمر مشددا أن التحكيم بحاجة ل محاضر جيد لتطوير أسلحة التحكيم المصرى خلال الفترة القادمة للحد من الاعتراضات.

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