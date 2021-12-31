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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة مصر.. ضربة موجعة لمنتخب نيجيريا قبل انطلاق أمم إفريقيا

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم استبعاد فيكتور أوسيمين نجم فريق نابولي الإيطالي من قائمة النسور الخضراء، التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا  2022 المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 9 يناير المقبل حتى 6 فبراير.

 

وذكر الاتحاد النيجيري في بيان رسمي، أنه تم استبعاد فيكتور أوسيمين من قائمة منتخب نيجيريا في بطولة أمم إفريقيا، بسبب إصابته في فيروس كورونا، بالإضافة إلى الثنائي عبد الله شيهو وليون بالوجون للإصابة.

 

كما سيفقد منتخب نيجيريا لخدمات إيمانويل دينيس، بعد رفض فريق واتفورد الإنجليزي مشاركته في بطولة أمم إفريقيا، بسبب قيود كورونا في إنجلترا.

 

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم مصر والسودان وغينيا بيساو.

 

بيسيرو مديرا فنيا لـ نيجيريا:

 

يذكر أن أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أعلن أول أمس الأربعاء، تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب، خلفًا للألماني المقال جيرنوت روهر.

 

ونشر الاتحاد النيجيري بيانًا أكد فيه بأن بيسيرو سيتولى تدريب منتخب نيجيريا بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون.

 

وأكد الاتحاد النيجيري أن أوجستين إيجوافين، سيستمر في منصبه كمدير فني مؤقت للمنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، على أن يقوم بيسيرو بدور استشاري في تلك المسابقة، ومن ثم يعود أوجستين لمنصب المدير التقني بالاتحاد النيجيري.

 

وسبق لبيسيرو تولي تدريب النادي الأهلي بين أكتوبر عام 2015، ويناير عام 2016، كما تولى تدريب عدد من الفرق البرتغالي مثل بورتو وبراجا وسبورتينج لشبونة، إضافة لتدريبه منتخبي فنزويلا والسعودية.

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