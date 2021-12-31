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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ٱيام البناء .. قضايا الٱسرة الاجتماعية في عرض مسرحي يجوب محافظات مصر

الفنانة علا سعد
الفنانة علا سعد

تشارك الفنانة علا سعد، في العرض المسرحي "أيام البناء"،  لمجموعة من الفنانين الشباب خريحي مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة، لعرضه في المحافظات خلال الفترة الماضية.

العرض المسرحي يحمل اسم «أيام البناء»، حيث أنه يناقش عدد من القضايا الاجتماعية التي تعيش فيها الأسرة بشكل يومي من مشاكل الأبناء وكيفية تربيتهم بشكل ممنهج يجعلهم أشخاصا جيدين يستطيعون الارتقاء بأنفسهم و وطنهم.

وقالت علا سعد، إن العرض سيجوب العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسارح قصور الثقافة.

واضافت أن المسرح يعتبر أبو الفنون، والعمل فيه بمثابة تحد لأي فنان يريد أن يقدم نفسه بشكل تمثيلي جيد، لافتا إلى أنه سيقوم بإخراج العمل.

الفنانة علا سعد العرض المسرحي أيام البناء مبادرة إبدأ حلمك وزارة الثقافة القضايا الاجتماعية

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