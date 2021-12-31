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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السعدني: يارب تكون سنة 2022 خير وسعادة على الكل

صدى البلد

هنا الفنان أحمد السعدنى متابعية بـ مناسبة العام الجديد، ونشر عدة صور له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”. 

 

وكتب أحمد السعدني: "سنة خير وسعادة على الكل، يا رب Happy new year 2022 ". 


وانضم أحمد السعدنى لـ قائمة أبطال فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، الذى تقوم بطولته الفنانة مى عمر وهشام ماجد، من إخراج عثمان أبو لبن، والفيلم المأخوذ عن وراية كتبها المؤلف محمد صادق، الذى قدم من قبل رواية هيبتا.

 

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" مأخوذ من وراية تحمل نفس الأسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد السعدنى، مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وأخرون، إخراج عثمان أبو لبن.

احمد السعدنى هشام ماجد مايان السيد الفنانة مى عمر محمد سلام عائشة بن احمد

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