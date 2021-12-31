القسم الثاني | الداخلية يفوز على الترسانة ويقلل الفارق مع زد المتصدر

انتهت منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني والتي شهدت تعادل فريق زد المتصدر أمام السكة الحديد سلبيا.
وحقق فريق الداخلية الفوز على منافسه الترسانة بنتيجة هدف دون رد.
وجاءت نتائج الجولة كالتالي :
زد 0-0 السكة الحديد
النصر 1-0 بورفؤاد
بورتو السويس 1-1 وادي دجلة
الانتاج الحربي 2-1 منتخب السويس
المريخ 1-1 القناة
الداخلية 1-0 الترسانة
بلبيس 0-0 المصرية للإتصالات
بنها 3-4 بتروجيت
ترتيب المجموعة :
1- زد : 29 نقطة
2- الداخلية :26 نقطة
3- بتروجيت : 25
4- بورتو السويس : 23
5- وادي دجلة : 22
6- منتخب السويس : 21
7- السكة الحديد : 20
8- الترسانة : 18
9- القناة : 17
10- النصر : 15
11- المصرية للإتصالات : 15
12- الانتاج الحربي : 14
13- المريخ : 10
14- بلبيس : 10
15- بنها : 6
16- بورفؤاد : 6