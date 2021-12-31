القضاء على كورونا في 2022.. رئيس منظمة الصحة العالمية يبعث رسالة تفاؤل

وجه رئيس منظمة الصحة العالمية ملاحظة تبعث على الأمل بشأن التغلب على الوباء في عام 2022 في رسالة عشية رأس السنة الجديدة ، قائلاً إن العالم لديه 'الأدوات لإنهاء هذه الكارثة' حتى مع وصول حالات الاصابة اليومية الجديدة في جميع أنحاء العالم إلى أرقام قياسية جديدة.

لكن المنشور المتفائل من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، والذي شاركه على موقع لينكد ان يوم الخميس، جاء مع تحذير: كلما استمر عدم المساواة، كلما استمر الوباء لفترة أطول.

بعد مرور عامين، لا تزال الأدوات المتاحة لمكافحة كوفيد 19 موزعة بشكل غير متساو حول العالم.

وفي إفريقيا، لا يزال ثلاثة من كل أربعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية غير محصنين، بينما يتلقى الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة جرعات تقوية ثالثة.

وقال تيدروس، إن هذه الفجوة جعلت فرص ظهور متغيرات جديدة أكثر احتمالا، ما حبسنا في دائرة من الخسارة المستمرة والمشقة والقيود.

وأضاف: 'إذا أنهينا عدم المساواة، فإننا ننهي الوباء، وننهي الكابوس العالمي الذي عشناه جميعًا.

وكجزء من قراراته للعام الجديد، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، إنه سيعمل بالتعاون مع الحكومات لإعطاء الأولوية لتسليم اللقاحات للمبادرات العالمية، مثل COVAX و AVAT، بهدف تطعيم 70٪ من الناس في جميع البلدان بحلول منتصف عام 2022.