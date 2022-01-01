نائب كفر الشيخ يطالب بصرف معاش استثنائي لأسر ضحايا مركب «سيدنا الحسين»

طالب الكاتب الصحفي محمد زكي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف معاش استثنائي عاجل لأسر ضحايا حادث مركب «سيدنا الحسين» الذي تعرض للغرق الإثنين الماضي في البحر المتوسط، أثناء رحلة صيد، مشيراً إلى أن هؤلاء الضحايا شهداء لقمة العيش، وأنهم كانوا يسعون على أرزاقهم وسط هذه الظروف الجوية الصعبة والقاسية.

وكان النائب محمد زكي، اليوم، الجمعة، قد زار أهالي ضحايا حادث مركب «سيدنا الحسين» بمسقط رأسهم بقرية تل الحدادين التابعة لمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لمواساتهم وبحثهم مطالبهم المشروعة، مشيراً إلى اهتمام جميع المسئولين والأجهزة الحكومية بالحادث منذ وقوعه.

وطالب النائب محمد زكي، بفتح ملف الرعاية الاجتماعية والصحية للصيادين وضرورة الاهتمام بهم على ارض الواقع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتبار أن الصيادين من الفئات الاقتصادية المهمة والتي تعاني من التهميش، خاصة أن مهنة الصيد موسمية ويحتاجون إلى دعم ورعاية وحياة كريمة.

وفي سياق متصل، أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اتصالاً هاتفياً مع أسر الصيادين الـ 6 المفقودين في مياه البحر المتوسط لغرق مركبهم، وأنقذت العناية الإلهية 3 أخرين، وأرسل وفداً لأسر الصيادين، موجهاً بالمتابعة المستمرة.

واستمع محافظ كفر الشيخ لوالد الصيادين الأربعة أحمد الجمال، مؤكداً على أنه يتابع الجهود المبذولة للبحث عن المفقودين، داعيا الله أن يخفف آلام فقدهم، كما تواصل مع علي الجمال، أحد الصيادين الناجين.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر للمشاركين في أعمال البحث من الدولة والقوات البحرية، والأهالي و الغواصين والصيادين، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ونظراً لسوء الأحوال الجوية، ستتواصل أعمال البحث بدءاً من الغد السبت، داعياً الله أن يتم العثور عليهم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد تواصل مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والجهات المعنية، لمتابعة حادث سروح مركب سيدنا الحسين من ميناء البرلس، فور ورود إخطار من رئيس ميناء برج البرلس، يوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث غرق المركب في البحر الأبيض المتوسط منتصف ليل يوم الاثنين الماضي على بعد مسافة 15 ميل غرب بورسعيد و 10 ميل شرق دمياط على متنها 10 أشخاص وهم طاقم المركب.

وأنقذت العناية الإلهية 3 صيادين، عمر شعبان عبد ربه، وحسن علي حسن، وعلى حسن محمد، وتمت متابعة أعمال نقلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم، وعادوا لمنازلهم، لاستقرار حالتهم، وجارٍ البحث عن 6 آخرين من طاقم المركب، من بينهم 4 من أسرة واحدة، وزوج شقيقتهم وابن خالتهم وتواصل غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة.

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