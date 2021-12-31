شوارع مصر الجديدة تتزين بشجرة الكريسماس في احتفالات رأس السنة .. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" بالبث المباشر، مظاهر الاحتفال بمناسبة العام الجديد 2022، في الشوارع المصرية بمحافظة القاهرة.

وشهدت شوارع مصر الجديدة زحاما كبيرا من قبل المصريين، للاحتفال بالعام الجديد 2022، بملابس شتوية تليق مع المناسبة.

كما شهدت شوارع مصر الجديدة زينة العام الجديد، ووجود شجرة الكريسماس التي التف حولها المصريين، لاتخاذ الصور التذكارية.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد 2022.

وقال الرئيس في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": “أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأدعو الله تعالى أن يكون عام خير وازدهار وأن يوفقنا لتحقيق لوطننا الغالي مزيدا من التنمية والرقي وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار … وكل عام وأنتم بخير”.