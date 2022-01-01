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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول قرار من موسيماني فى 2022.. تجهيز مهاجم الأهلي خلال كأس الرابطة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يستغل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منافسات بطولة كأس الرابطة في الدفع بـ ثنائي مركز صانع الألعاب ومهاجم عائد من الإصابة مؤخرا من أجل الاستفادة من خدماتهما.

 

ويجهز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للمارد الأحمر صلاح محسن مهاجم الفريق والذي ابتعد عن المشاركة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابة في قدمه بشد في العضلة الخلفية قبل أن يتعافى تماما ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

 

وانتظم صلاح محسن في تدريبات الأهلي الجماعية قبل مباراة فيوتشر في الدوري مؤخرا والتى إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ولكن الجهاز الفني فضل عدم ضمه للقائمة خشية المجازفة به بعد العودة من إصابة قوية وغيابه لوقت طويل.

 

وينوي الجهاز الفني للأهلي الدفع بصلاح محسن خلال مباريات كأس الرابطة ليكون جاهزا للاستعانة به في المباريات التي يخوضها الفريق الأحمر بمختلف المسابقات، لاسيما أنه يحتاج جهود اللاعب باعتباره من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها موسيماني بالأهلي.

 

كما يسعى موسيماني وجهازه المعاون إلى الإستفادة من إمكانيات أحمد عبد القادر لاعب الأهلي الفنية في بطولة كأس الرابطة في تقديم مستويات قوية على هامش توقف الدوري المصري لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير القادم من أجل مواصلة تألقه وحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر.

 

مونديال الأندية

 

كان الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى فتح قنوات اتصال دائمة مع جهازه المعاون من أجل الاستقرار على قائمة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالإمارات.

 

ويحاول مسئولو الأهلي إيجاد مخرج لأزمة تضارب المواعيد للاستفادة من كل اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق الأحمر، خاصة اللاعبين الدوليين، في ظل تواجد 9 أو 10 لاعبين مع منتخباتهم خلال البطولة الإفريقية.

 

وتقام بطولة أفريقيا تقام بالكاميرون فى الفترة ‎‏من 9 يناير إلى 6 فبراير لعام 2022، بينما تقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بدولة الإمارات.

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