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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرية شطورة الأكثر تأثرا.. سوهاج تستقبل عام 2022 بالأمطار

سقوط امطار - ارشيفيه
سقوط امطار - ارشيفيه

شهدت اليوم محافظة سوهاج، سقوط أمطار خفيفه مع بداية عام 2022، أكثرها بالمراكز الشمالية ومدينة سوهاج وعلى رأسهم قرية شطورة التي تأثرت كثيرا بالأمطار، وذلك بعد ظهور سحب كثيفة وغيوم وطقس سيئ خلال اليوم بالمحافظة.

وتتابع الإدارة العامة للمرور، الطرق الصحراوية بأكملها بصورة مستمرة لإغلاقها في حالة الطقس السيء، تزامنا مع سقوط الامطار بمختلف المحافظات وذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة التى توليها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطنين والسيولة المرورية، وطبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى الحفاظ على الأمن والسلم العام بجميع الشوارع والميادين.

وتجري غرفة عمليات الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، عمليات تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطوارئ ورصد أماكن السيول، استعدادا لغلق الطرق حال انعدام السير عليها ومستويات الرؤية.

كما يتم التوجيه باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ، وتوجيه الإدارة رسائل لقائدي السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وقوانين المرور في حالات الطقس السيئ، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق.

أيضا تشمل خطة الإدارة العامة للمرور على الطرق في الطقس السيء، تزويد جميع المحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة، لتمشيط ورصد الحالة، للتدخل في حالات الطوارئ وهطول الأمطار وتغير الطقس، مع التنسيق مع كافة غرف عمليات المحافظات، وعمليات الهيئة العامة للإسعاف التابعة لوزارة الصحة والسكان، وأيضا غرف عمليات قطاع الحماية المدنية.

وفي حالات الطوارئ والخطر يجب الاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السریع على رقم 01221110000 .

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

 

1. الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة.

 

2. عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة.

 

3. عدم تخطي 60 كم/ س خلال الطقس السيئ.

 

4. التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.

 

5. تشغيل المساحات بصورة دورية لتجنب انعدام الرؤية.

 

6. إضاءة جميع أنوار السيارة الخلفية والأمامية.

 

7. فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.

 

8. استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة في انعدام الرؤية.

 

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

 

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

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