احتفال راس السنة 2022.. الصحة تقدم 7 نصائح للوقاية من التقلبات الجوية

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عدة نصائح خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظات من سقوط امطار خلال احتفالات رأس السنة 2022.

وجادات نصائح وزارة الصحة خلال احتفال راس السنة 2022 كالاتي :

- ارتداء الكمامة في أثناء الخروج من المنزل لتجنب دخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

- ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- شرب المياه بكميات كافية لا تقل عن لترين في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين .

- تناول وجبات صحية متوازنة خاصة الأغذية التي ترفع المناعة خاصة الأغذية الغنية بفيتامين سي.

- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه وشرب السوائل الدافئة.

- أخذ قسط كافٍ من النوم والراحة لا يقل عن 7 ساعات يوميا

وكانت توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم رأس السنة الجديدة، ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم ، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من مساء أمس الخميس شهدت أغلب محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار التي سبق وتم التنويه عنها منذ بداية الأسبوع.