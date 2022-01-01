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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. الملك يتبادل التهاني مع 25 من قادة دول وحكومات العالم

صدى البلد

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، بعث الملك المغربي محمد السادس بطاقات تهنئة إلى قادة دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، ضمنها أطيب التهاني مقرونة بأصدق التمنيات بأن يديم عليهم نعمة الصحة والسعادة والهناء، وأن يجعل هذه السنة سنة خير وأمن وسلام وازدهار.

وبنفس المناسبة، استقبل الملك بطاقات ورسائل التهاني من قادة هذه الدول وعدد من الشخصيات الدولية، أعربوا فيها عن تمنياتهم له بدوام الصحة والسعادة، وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب المغربي، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.

وهم:

الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والملكة رانيا العبد الله.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

الملك فيليب، الملكة ماتيلد، مملكة بلجيكا.

فلاديمير بوتين، رئيس فيدرالية روسيا.

سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية.

تيودور أو بيانغ نكيما مباسوغو، رئیس جمهورية غينيا الاستوائية.

زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا.

إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.

يانوس أدير، رئيس جمهورية هنغاريا.

أندري دودا، رئيس جمهورية بولونيا.

فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا.

نغوين شوان فوك، رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية.

مون جاي إن، رئیس جمهورية كوريا.

بول كاكامي، رئيس جمهورية رواندا.

سهلى ورق زودي، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

قربانقلي بردي محمدوف، رئيس تركمانستان.

میلوش زيمان، رئیس جمهورية التشيك.

ماري سيمون، الحاكمة العامة لكندا.

ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

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الملك محمد السادس بطاقات تهنئة المغرب الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الأردن

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