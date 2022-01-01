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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوميكرون يحبس الناس في بيوتهم في معظم أنحاء العالم

صدى البلد

تمامًا مثل العام الماضي، ينتهي عام 2021 بظهور شكل جديد من فيروس كورونا، مما يبدد الآمال في أن نهاية الوباء قد تكون وشيكة، وفق ما ذكرت شبكة “سي ان بي سي”.

وعلى الرغم من أن البديل الجديد أوميكرون، يبدو أنه يعاني من أعراض أكثر اعتدالًا ومعدلات أقل في  الوفاة، إلا أن العديد من البلدان حول العالم تخطئ في جانب الحذر وتقليص خططها في العام الجديد.

ولم تحدث عروض تقليدية فوق مناطق عدة  في العالم، مع إلغاء الألعاب النارية فوق قوس النصر في باريس، وساعة بيج بن في لندن، وأبراج بتروناس في كوالالمبور.

وكان من الاستثناءات الملحوظة ما تمثل في أستراليا، الدولة الأولى التي أعلنت تجاوزها لموجة omicron، حيث استمرت الألعاب النارية المذهلة تقليديًا فوق ميناء سيدني على الرغم من تفشي المرض المتزايد.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحفي يوم الخميس "ما أود أن يفعله الناس مساء الغد هو الاستمتاع بالمساء".
قال دومينيك بيروتيت من نيو ساوث ويلز، والتي تضم سيدني، هذا الأسبوع، إنه يجب على الناس "الخروج والاستمتاع برأس السنة الجديدة"، حتى مع إعلان الولاية عن تسجيل أكثر من 20 ألف حالة يوم الجمعة.

كان موقف المسئولين الأستراليين المتساهل تناقضًا حادًا مع العام الماضي، عندما احتاج سكان سيدني إلى تصريح لدخول منطقة الأعمال المركزية وتم تحذيرهم من العناق والقبلات.

لم تبلغ نيوزيلندا بعد عن أي انتشار مجتمعي للأوميكرون، وأصبحت أيضًا واحدة من أول الأماكن في العالم التي رخبت بعام 2022.

في الصين، حيث تم إغلاق مدينة  13 مليون شخص في مدينة شيان لأكثر من أسبوع وسط تفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من أولمبياد بكين، وتم إلغاء الأحداث في مدن متعددة. 
كما تم حث الناس على عدم السفر للعام القمري الجديد المقبل، وهو أهم عطلة في الصين، مما يجعل هذه السنة الثالثة على التوالي التي يعطلها الوباء.

في هونغ كونغ، ناشدت السلطات يوم الجمعة الجمهور عدم حضور أحداث ليلة رأس السنة الجديدة لكنها لم تلغها، حيث أكدت الأراضي الصينية أول حالاتها المنقولة محليًا لمتغير omicron. 

تم بالفعل إلغاء عرض الألعاب النارية السنوي، على الرغم من أنه سيكون هناك حفل موسيقي في الهواء الطلق يضم فرقة الصبي الشهيرة في هونغ كونغ ميرور.

كان من المقرر أن تنطلق الألعاب النارية في تايوان، وهي خالية فعليًا من كوفيد.

كانت الاحتفالات أكثر صمتًا في كوريا الجنوبية، التي أنهت العام يوم الجمعة من خلال تمديد قواعد التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة لمدة أسبوعين. 
وقالت “رويترز” إنها تشمل إغلاقًا في الساعة 9 مساءً للمطاعم وفرض قيود على التجمعات لأربعة أشخاص تم تطعيمهم بالكامل.

فرضت كندا على الناس في مقاطعة كيبيك العودة إلى منازلهم قبل منتصف ليل الجمعة بوقت طويل، حيث يبدأ سريان حظر التجول من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا. 

ووصف رئيس الوزراء فرانسوا ليجولت الموقف بأنه "متطرف"، وقال يوم الخميس إنه سيتم إغلاق غرف تناول الطعام في المطاعم أيضًا، وسيتم حظر التجمعات الخاصة.

 

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