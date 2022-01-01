محافظ قنا يكلف السكرتير العام بمتابعة سير العمل بمشروعات حياة كريمة بقوص

كلف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة ، بمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية بقرية حجازة التابعة لمركز قوص والتي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



بدأ السكرتير العام لمحافظة قنا ، جولته بتفقد مجمع الخدمات المتكاملة لقرية حجازة وهو واحد ضمن ١٩ مجمع يتم تنفيذها علي مستوي المحافظة علي مساحة ٦٠٠ م٢ ومكون من دور أرضي واثنين علوي ، كما يضم المجمع مقر للوحدة المحلية القروية ومكتب تموين وشهر العقارى وسجل مدنى ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعى، بالإضافة إلى مركز تكنولوجى مصغر يعمل كمكتب أمامى لكافة هذه الجهات .

وأوضح الطيبى ، بأن مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى آليات استفادة مواطنى الريف المصرى من الخدمات الاجرائية التى تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، حيث ستنهى هذه المجمعات معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والوصول للخدمة بكل سهولة ويسر.



كما تابع السكرتير العام لمحافظة قنا ، الأعمال الإنشائية بمشروع مجمع رعاية الأسرة بحجازة والواقع علي مساحة ٦٠٠ م٢ وسوف يضم حضانة للطفل ومشغل فتيات ومعرض لمنتجات المركز بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل.



وتفقد الطيبى ، انشاءات الوحدة الاجتماعية بقرية حجازة قبلى وذلك في إطار اهتمام مبادرة حياة كريمة بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعي نظرا لأهميتها في رعاية الفئات الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها تمثل حلقة الربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

تفقد مشروعات حياة كريمة بقنا

تفقد مشروعات حياة كريمة بقنا

تفقد مشروعات حياة كريمة بقنا

تفقد مشروعات حياة كريمة بقنا