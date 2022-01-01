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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تعتزم تطوير لقاح يوفر المناعة ضد كورونا مدى الحياة

أرشيفية
أرشيفية

تستعد شركة الأدوية اليابانية "نوبل فارما"، في عام 2023، لإجراء تجارب سريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا، يمكن أن يوفر مناعة مدى الحياة.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن اللقاح سيتم تطويره من قبل فريق من العلماء من معهد طوكيو للعلوم الطبية، برئاسة البروفيسور الفخري ميتينوري كوهارا. 

وأخذ المطورون لقاح الجدري، الذي جرى تطويره في القرن الثامن عشر في بريطانيا واستخدم في اليابان حتى عام 1976، كأساس لتطوير لقاح كورونا المنتظر. 

ووفقاً لفكرة العلماء، يجب حقن فيروس لقاحات الجدري ببروتين فيروس "سارس- كوفيد-2"، الذي يسبب فيروس "كورونا" .

وفي سياق التجارب التي أُجريت على الفئران، ابتكر العلماء واستخدموا لقاحاً يعتمد على فيروس لقاح الجدري ويحتوي على جينات لإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض. 

وبعد 20 شهراً، أظهر الحيوانات التي حُقنت باللقاح مستوى مرتفعاً من الأجسام المضادة ونجوا بعد حقنهم بفيروس أنفلونزا الطيور. 

في الوقت نفسه، ماتت جميع الفئران غير الملقحة. وتشير المقالة إلى أن 20 شهراً هي الفترة التقريبية لمتوسط عمر الفئران.

وقال كوهارا، لصحيفة "جابان تايمز": “أظهرت خصائص هذا اللقاح أنه يمكن أن يعزز إنتاج الأجسام المضادة ويوفر مناعة مدى الحياة. جرعة واحدة من اللقاح تكون فعالة لأكثر من 20 شهرا، ولا يوجد لقاح آخر له تأثير مماثل”.

وتابع  "بالإضافة إلى ذلك، أظهر لقاح أولي لفيروس كورونا تم اختباره على قرود "سينومولجوس"، أنه يحمي تلك القرود من الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث كان مستوى الفيروس في رئتيهم أقل مما يمكن اكتشافه بالطرق المعيارية حتى بعد 7 أيام من الإصابة.

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