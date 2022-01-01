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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد| "الداخلية" تبدأ التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل في بدر

السجون الجديدة
السجون الجديدة

افتتحت وزارة الداخلية اليوم، مركز الإصلاح والتأهيل في “بدر” بما يعكس اهتمام وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

 

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل، حيث شملت الجولة المرور على جميع مرافق المركز والذى تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجي متطور استخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى جميع المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

 

- مركز الإصلاح والتأهيل بدر

شيدت وزارة الداخلية المركز على مساحة ٨٥ فدانا وخصصته للنزلاء الذين يمضون مددا قصيرة وعقب التشغيل الفعلي للمركز سيتم غلق 3 سجون عمومية.

يشمل المركز  3 مراكز تأهيل ومركز طبى ومبنى الاستقبال الرئيسي والمسجد والكنيسة ومجمع المحاكم ومنشآت خدمية ومنطقة استراحات العاملين.


- المركز الطبي 
اهتمت وزارة الداخلية بتشييد مركز طبى كبير بالإضافة الى تجهيزه بأحدث الاجهزة الطبية فى كافة التخصصات حيث يشمل المركز الطبى ١٧٥ سريرا  و٢ غرفة عمليات و١ عمليات قسطرة و١٨ غرفة عناية مركزة و١١ عيادة و٤ وحدات غسيل كلوي

- المباني والمنشآت بالمركز 
يشمل مركز الإصلاح والتأهيل بدر عدد من المبانى وتشمل ما يلى مباني إعاشة النزلاء وملعب متعدد الأغراض ومناطق التريض والاستقبال والزيارة ومركز التدريب والتأهيل والمخبز والمغسلة والغلاية  وحضانة ملحقة بمركز تدريب النزيلات

- تعليم وتأهيل 
تراعى دائما وزارة الداخلية إصلاح وتأهيل نزلاء السجون ليصبحوا مواطنين شرفاء ويعملون اعمال صالحة للمجتمع عقب انقضاء مده عقوبتهم وذلك شمل مركز الاصلاح والتأهيل وادى النطرون على فصول تعليمية ومكتبة وفصول الهوايات وورش تدريبية وتأهيلية.

-مجمع المحاكم 
شمل مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون مجمع محاكم يتكون من مبنى (بدروم + أرضي + ٣ أدوار) و٤ قاعات محاكمة.

ويضم المركز 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم، وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.

يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذي تشهده الدولة المصرية بجميع المجالات، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.

 

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