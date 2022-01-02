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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 2- 1- 2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري،  في مستهل تعاملات اليوم الأحد 2-1-2021، ثاني أيام العام الجديد علي مستوي البنوك العاملة بمصر، علي مدار الشهرين السابقين علي التوالي.


وقال البنك المركزي المصري  عبر موقعه الرسمي إن متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيها  للشراء مقابل 15.75 جنيها للبيع.


وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه  15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في  بنكي مصر والأهلي.


ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع  في بنوك "قطر الوطني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".


وسجل سعر الدولار 15.67 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني".

أعلى سعر للدولار


وبلغ أعلى سعر لـ الدولار في بنوك الاهلي الكويتي  ومصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 15.68 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع.

البنك المركزي الجنيه المصري الدولار مقابل الجنيه مال واعمال اخبار مصر

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