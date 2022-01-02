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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| مؤتمر الضوابط القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد في حقوق عين شمس.. والبحث العلمي تعلن عن منح جديدة خارج مصر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

غدًا.. مؤتمر الضوابط القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد في حقوق عين شمس

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس، مؤتمرها العلمي الثالث، بعنوان: الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد، غد الاثنين الثالث من يناير 2022، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين في الكلية.

 

غدا.. ندوة تعريفية حول تنفيذ مبادرة دعم النشر العلمي للباحثين والعلماء المصريين

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة نائب رئيس جامعة عين شمس الدكتور أيمن صالح ، المرحلة الأولى من مبادرة دعم النشر العلمي للباحثين والعلماء المصريين بجامعة عين شمس. 

 

البحث العلمي تعلن عن منح جديدة خارج مصر في عدد من التخصصات.. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع الهيئات البحثية المختلفة عن برنامج منح  الدكتوراه التى ترعى الطلاب الدوليين للدراسة في الجامعات الصينية في  مجال الاقتصاد والمالية  او الرياضيات التطبيقية او بحوث العمليات اوالذكاء الاصطناعي او علوم الكمبيوتر ‏.

 

آداب القاهرة تخصص فترات لطلاب ذوى الهمم بامتحانات الفصل الدراسى الاول

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن الانتهاء من طرح كافة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 . 

 

الثلاثاء جامعة حلوان تعقد ملتقي شباب الخدمة الإجتماعية للقضاء على ظاهرة الإدمان الإلكتروني

تنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية الشباب كلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان (ملتقي شباب الخدمة الإجتماعية للقضاء على ظاهرة الإدمان الإلكتروني) بالتعاون مع اكاديمية القمة العربية الدولية للدراسات المتطورة والبحث العلمي.

 

 

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