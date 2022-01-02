ننشر أعداد الطلاب المستفيدين من خدمات الرعاية التأمينية في مدارس مصر |تفاصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أعداد طلاب المدارس المستفيدين من خدمات الرعاية التأمينية في مدارس مصر.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، إنه خلال عام 2021، تم تقديم الرعاية التأمينية في جميع المراحل بإجمالي 2337 طالباً، وبلغ اجمالي عدد الطلاب المستفيدين من خدمة التأمين على الطلبة 403 طلاب ، وبلغ عدد المستفيدين من الاعانة الاجتماعية 855 طالباً، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين من العلاج 1032 طالباً، وعدد الطلاب مرضى السكر والأورام المستفيدين من الرعاية التأمينية 47 طالباً.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة ، أكدت أنه في عـام 1992 صدر قانون 99 المنظم لـ التأمين الصحي علي الطلاب ، مشيرةً إلى أنه نص على تطبيق التأمين الصحي علي طلاب جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية دون التعليم الجامعي وذلك مقابل: 4 جنيهات سنوياً اشتراك الطالب ، و12 جنيهاً دعماً من الخزانة العامة للدولة لكل طالب ، مساهمة الطالب بواقع الثلث في ثمن الدواء خارج المستشفيات عدا الأمراض المزمنة .

ويحصل الطالب بالإضافة للخدمات العلاجية والتأهيلية علي الخدمات الوقائية الآتية :

الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم .

التحصين ضد الأمراض .

الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية , أو لظروف صحية طارئة .

إعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة علي مستوي صحة البيئة .

الكشف علي الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدي لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة .

نشر الوعي الصحي بين الطلاب .

الإشراف علي تغذية الطلاب إن وجدت .

وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.