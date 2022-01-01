وزير التعليم: لا جدولة لمخرجات مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تصدر أى تعليمات بخصوص جدولة مخرجات العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “كل ما يتم تداوله بهذا الشأن شائعات واجتهادات لا أساس لها من الصحة”.

جاء ذلك ردا على الرسالة التي تداولها أولياء الأمور عبر تطبيق واتس اب، والتي تزعم صدور قرارات رسمية من وزارة التربية والتعليم بتحديد وحدات معينة بمناهج العلوم والرياضيات لرابعة ابتدائي ليتم ترحيل تدريسها في المدارس.

وكان أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، مفاجأة سارة لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم، بعد زيادة الجدل بشأن طول مناهج العلوم والرياضيات المقررة على رابعة ابتدائي.

وقال وزير التربية والتعليم: سوف نستكمل تدريس محتوى مقررات الترم الأول لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في مادتي العلوم والرياضيات في الترم الثاني بعد منتصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "بعد استكمال تدريس محتوى مقررات الترم الأول في العلوم والرياضيات لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، في الترم الثاني بعد منتصف العام الدراسي الحالي سوف ننتقل بـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي لدراسة محتوي الترم الثاني في العلوم والرياضيات، على أن يتعلم التلاميذ منه أقصى قدر حتى نهاية العام، ثم نستكمل ما تبقى من مناهج التيرم الثاني في العلوم والرياضيات بعد الإجازة الصيفية".

جدير بالذكر أن هذا القرار الجديد جاء لأن منهج الترم الأول يحتاج 180 يوماً لدراسته ، حيث تم وضعه طبقًا لمقاييس عالمية تناسب حجم العام الدراسي العالمي، ولكن العام الدراسي في مصر 100 يوم فقط .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة بث حصص مراجعة لجميع وحدات المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائي من خلال قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات (الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني) بالتعاون مع مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام لدعم الطلاب وإرشادهم إلى التفوق فى ضوء منظومة التعليم الجديدة، وذلك عبر الرابط التالي: https://stream.moe.gov.eg/

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الحصة تشمل مراجعة الشرح لكل وحدة يتبعها أسئلة تحقق معايير النظام الجديد، كما يمكن للطلاب حلها وتصحيحها مباشرة من خلال التواصل المباشر مع المعلمين أثناء الحصة؛ لتدريبهم عمليًا على أنواع الأسئلة من خلال الجدول المعلن على منصة البث المباشر.