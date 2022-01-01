قد تؤدي لتكوين سيول.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية، إن ذروة موجة الطقس السيء كانت يوم أمس الجمعة، مردفا "الحمدلله يوم الجمعة مر على خير".

وتابع شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" تقديم عمرو خليل المذاع عبر قناة "سي بي سي": "مازالت الأمطار مستمرة على سيناء ومحافظة البحر الأحمر، واطلقنا تحذيرات بأن الأمطار في سيناء قد تؤدي إلى تكون سيول”.

وأوضح محمود شاهين: “الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية للبلاد في مطروح والإسكندرية وتكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة”.

وأكمل مدير مركز التنبؤات الجوية: “القاهرة الكبرى قد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة غدا الأحد ولكنها غير مؤثرة، وتعود الشبورة في الصباح الباكر”.