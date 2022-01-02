أستاذة جراحة عامة عن استخدام الروبوتات في العمليات: آمنة بشكل كبير.. فيديو

قال الدكتور نبيل نصر، أستاذ الجراحة العام، إنه يتم تدريب طلاب كلية الطب على الجراحة العامة ثم التدريب على استخدام المناظير.

وأضاف "نصر"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "يتم الاستعانة بالروبوتات الطبية لإجراء الجراحات الدقيقة مثل استئصال أورام القولون والمستقيم .



وأكد الدكتور نبيل نصر، أستاذ الجراحة العام،: "الروبوتات الطبية آمنة بشكل كبير ولكن تكلفتها المالية مرتفعة بصورة كبيرة، لذا يجب استخدامها في العمليات الكبيرة مثل استئصال الأورام".

وأشار الدكتور نبيل نصر، أستاذ الجراحة العام،: "في حال دخول الروبوت القصر العيني سيتم تدريب الطلاب على استخدامه بصورة فورية".