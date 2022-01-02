برفقة زوجها.. درة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة درة صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت درة في الصورة و هي تحتفل بالسنة الجديدة، برفقة زوجها.

على صعيد آخر، تنتظر درة عرض فيلم الكاهن الذي يشاركها بطولته النجوم محمود حميدة، وجمال سليمان واياد نصار وحسين فهمي ، وفتحي عبد الوهاب ويكتبه محمد ناير ويخرجه عثمان أبو لبن .

فيلم الكاهن يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات، تستعرض الاحداث ملاحقة صحفيان لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهم لمأساة إنسانية تعصف بحياتهم الشخصية. و بمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.