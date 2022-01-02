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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والدي كان يحب إبراهيم الابيض ولم يخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نجل وحيد حامد مع يوسف الحسيني

صدى البلد

حل مروان حامد نجل السيناريست الراحل وحيد حامد ضيفا على يوسف الحسيني ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى في الذكرى الأولى لرحيل والده وتحدث عن مشواره الفني وتاريخه الكبير، وهذه أبرز التصريحات.

١- مواجهات ابي مع الارهاب بدأت مع مسلسل العائلة، وكان لديه قناعه وحلم يسعى وراءه ولم يخشى التهديدات، لانه كان على حق

٢- كنا نقلق كأسرة بعد اعماله المتعلقة بالارهاب.

٣- اعمال والدي وصلت الى الناس لأنها صادقة.

٤- والدي ووالدتي كانوا سبب في حبي للفن، وشاهدت كم كبير جدا من الافلام والكتب الخاصة بالمسرح والدراما.

٥- زملاءه واصدقاءه كانوا يحبوا ان يسمعوا رأيه في عملهم وكانوا يذهبوا لهم بأعمالهم قبل ان تخرج الى النور.

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٦- ارى اثر والدي كل يوم على الناس سواء من ناس لا اعرفها او اصدقاءه.

٧- لم استطع تخطى فكرة رحيل والدي حتى الان.

٨- المخرجين كانت تنفذ سيناريوهات وحيد حامد بالجملة.

٩- والدي كان يحب فيلمي ابراهيم الابيض وقالي له خصوصية وليس شرطا ان يعجب كل الناس، ويحب ايضا فيلم عمارة يعقوبيان.

١٠- والدي كان يحب تكرار تجاربه مع المخرجين الذين يرتاح معهم.

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